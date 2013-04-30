更新版-英国个股：汇丰将把所持Hana HSBC Life权益出售给韩亚金融集团

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透伦敦4月29日 - 汇丰控股 将把所持韩国保险企业Hana HSBC Life Insurance Co中一半权益出售给合资企业伙伴，这是过去两年来汇丰达成的第52笔交易，作为其在全球范围内从外围业务撤出的一部分。
汇丰没有透露该交易的财务细节。2008年3月汇丰与韩亚金融集团 成立合资企业时，汇丰以5,800万英镑买入了Hana HSBC Life Insurance Co的差一股不到50%的权益。
汇丰周一表示，将把这些权益回售给韩国最大金融企业之一的韩亚金融集团。
去年底Hana HSBC Life总资产约为25亿美元，汇丰表示该交易将在5月10日完成。
汇丰表示，仍将致力于韩国市场，并持续进行投资，以开发韩国的投资银行业务。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：