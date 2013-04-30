更新版-英国个股：汇丰将把所持Hana HSBC Life权益出售给韩亚金融集团

路透伦敦4月29日 - 汇丰控股 将把所持韩国保险企业Hana HSBC Life Insurance Co中一半权益出售给合资企业伙伴，这是过去两年来汇丰达成的第52笔交易，作为其在全球范围内从外围业务撤出的一部分。

汇丰没有透露该交易的财务细节。2008年3月汇丰与韩亚金融集团 成立合资企业时，汇丰以5,800万英镑买入了Hana HSBC Life Insurance Co的差一股不到50%的权益。

汇丰周一表示，将把这些权益回售给韩国最大金融企业之一的韩亚金融集团。

去年底Hana HSBC Life总资产约为25亿美元，汇丰表示该交易将在5月10日完成。

汇丰表示，仍将致力于韩国市场，并持续进行投资，以开发韩国的投资银行业务。(完)