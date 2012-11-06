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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 6日 星期二 10:22 BJT

汇丰已裁员近三万人 预期还会进一步裁员

汇丰控股过去两年来已将员工数裁减近三万人，其中今年减少员工约21,000人。汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)预期2013年底前还会进一步裁员，以改善成本效率。路透

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