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国际财经 | 2012年 7月 10日 星期二 12:04 BJT

美国参议院小组拟就汇丰控股洗钱案举行听证会

路透7月9日电---美国参议院组成的一个小组正在调查有关汇丰控股(HSBA.L)洗钱一事,该小组将在7月17日听证会上公布相关细节.

美国参议院常设调查调查委员会周一称,听证会将聚焦于高风险的银行客户是如何进入美国银行体系的.

该小组对汇控的调查已进行数月,这是更大范围内调查黑钱流动情况的一部分.此次听证会主题是"洗钱、毒品和恐怖主义融资的弱点:汇控案历史".

未能立即联系到汇控发言人置评.该行曾表示,正配合调查.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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