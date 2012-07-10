美国参议院小组拟就汇丰控股洗钱案举行听证会

路透7月9日电---美国参议院组成的一个小组正在调查有关汇丰控股(HSBA.L)洗钱一事,该小组将在7月17日听证会上公布相关细节.

美国参议院常设调查调查委员会周一称,听证会将聚焦于高风险的银行客户是如何进入美国银行体系的.

该小组对汇控的调查已进行数月,这是更大范围内调查黑钱流动情况的一部分.此次听证会主题是"洗钱、毒品和恐怖主义融资的弱点:汇控案历史".