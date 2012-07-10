美国参议院小组拟就汇丰控股洗钱案举行听证会

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透7月9日电---美国参议院组成的一个小组正在调查有关汇丰控股(HSBA.L)洗钱一事,该小组将在7月17日听证会上公布相关细节.
美国参议院常设调查调查委员会周一称,听证会将聚焦于高风险的银行客户是如何进入美国银行体系的.
该小组对汇控的调查已进行数月,这是更大范围内调查黑钱流动情况的一部分.此次听证会主题是"洗钱、毒品和恐怖主义融资的弱点:汇控案历史".
未能立即联系到汇控发言人置评.该行曾表示,正配合调查.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
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