汇丰因逾340亿美元MBS损失而须面对三起美国诉讼--法官

路透纽约6月1日 - 美国法官周一判令汇丰控股(HSBA.L)必须面对三件诉讼，这些官司指控汇丰控股违反身为住宅抵押支持贷款证券(MBS)托管人的责任，导致投资人在全球金融危机期间蒙受超过340亿美元的损失。

美国曼哈顿地区法官Shira Scheindlin称，原告投资人可以提出索赔，控告汇丰违反合约及隐瞒抵押贷款的已知瑕疵。这些投资人包括来自贝莱德(BLK.N)、德国安联(ALVG.DE)旗下太平洋投资管理公司(PIMCO)以及美国教师退休基金会(TIAA-CREF)等机构的基金。

“根据原告的具体指控，确实可以推论出汇丰事先知道相关特定贷款的陈述与担保有违规问题，”Scheindlin在报告中写道。“可以经由发现的事物来判定汇丰如何得知这些，或者汇丰是否事先就知情。”

法官还说，原告可因汇丰违反利益冲突而提出索赔。

Scheindlin驳回了部分申诉，其中包括一般过失以及过失性不实陈述。她给原告方30天时间修改申诉，并定于6月24日开庭。

汇丰发言人Juanita Gutierrez拒绝置评。

债券发行人会指定托管人，以确保支付款项能够到达投资者手中，同时处理许多发债后的后勤工作。

但最近几年托管人也成为一些投资者的攻击目标。这些投资者由于抵押贷款支持债券承销不力而蒙受亏损，指责托管方失职，因未能迫使贷款机构或债券发行人回购这些贷款。

法庭文件显示，这些诉讼针对2004-2008年期间发行的汇丰担保债券。(完)

(编译 李婷仪/郑茵 审校 张涛/王丽鑫)

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