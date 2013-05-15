汇丰宣布可能再裁员1.4万

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高

路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。