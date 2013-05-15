汇丰宣布可能再裁员1.4万

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
路透伦敦5月15日 - 汇丰控股(HSBA.L)周三宣布，可能再削减1.4万个岗位，为再最多节省30亿美元年度成本的举措之一。
该行表示，2012年底员工数量是26.1万，2014-2016年间可能降至24-25万。
该行上周曾称，一旦当前的业务出售和已公布的裁员生效，员工人数将降至25.4万左右，较首席执行官欧智华就职时减少4.6万左右。(完)
(编译 石冠兰 审校 张涛)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。