《热点透视》汇控赢得李嘉诚两笔IPO大案 投行业务或将破茧而出

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani 编译 蔡美珍

路透香港12月19日 -香港富豪李嘉诚可能已经送给汇丰控股(HSBA.L)投行业务一个重大突破转机。李嘉诚似乎已经指定委托汇控安排两笔首次公开发行(IPO)大案。这具有重大意义。汇控虽然在亚洲拥有深厚金融往来关系，但从未能够好好利用转换成承办交易收入。现在或许终于水到渠成了。

汇丰身为香港最大银行，自然而然为李嘉诚旗下许多企业提供大量贷款。但根据ThomsonOne资料，过去10年来，李嘉诚旗下和记黄埔0013.HK的14件股权融资案之中，汇丰只分得三件。不过现在增加两件了。根据天空新闻台报导，汇丰正在安排屈臣氏的上市案。如果屈臣氏的估值市盈率能够达到像美国WalgreenWAG.N的12倍水准，则屈臣氏估值可能约达200亿美元。另外，香港电灯业务明年上市，可能集资高达57亿美元，此案也委任汇丰安排。

汇丰能走到这一步，经历了一段漫长奋斗。10年前，汇丰企图在全球资本市场建立势力，但未成功。当年，汇丰挖角摩根士丹利前执行主席司徒绍基(JohnStudzinski)，领导投行部门。司徒绍基大洒银弹延揽人才，但仍然没能带进多少生意，他在2006年离开汇丰，跳槽至黑石集团(百仕通)。截至12月18日的过去一年期间，汇丰在亚太地区IPO承销业绩榜排名第七，算是中间班水准，不过比起2010年时根本挤不进前25名，已经上升不少。

竞争对手私下很担心，总有一天汇控的企业金融关系及投行业务终将合作互惠。旗下拥有商业银行，也让汇控能够与大型企业维持关系，而其他银行有时则不得不放弃费用较低的投行客户。目前为止，汇控投行部门比较成功的领域局限于承办高收益公司债，从2010年以来，一直在亚太地区保持前三甲地位。

汇控绝不是光靠着银行放贷业务来换取承办交易。汇控旗下“环球银行及市场”部门在亚洲的放贷没有增加很多，这表示汇控并不是以提供企业取得信贷，作为赢得承办投行业务的手段。如果竞争对手决定积极利用自己的放贷业务取胜，汇控或许会吃亏。但这回获得亚洲交易大户李嘉诚的肯定，或许表示汇控终于时来运转了。(完)

(译文审校 隋芬)

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