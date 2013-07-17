汇丰调降今年基本金属价格预期

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透7月16日 - 汇丰周二调降大多数基本金属价格预期，因供应过剩持续、中国经济成长放缓且美元上扬。
汇丰将2013年铜价预估由每吨8,000美元降至7,250美元，因供应过剩且还在上升。
汇丰还将今年铝价预期由每吨2,100美元调降至1,934美元，并将2014年价格预估由2,200美元调降至2,100美元。
“尽管我们看到中国和西方国家减产，但我们认为这不足以解决铝结构性过剩问题，”汇丰分析师在给客户的一份报告中指出。
汇丰将今年镍价预期调降6%至每吨16,070美元，将明年镍价预期调降5%至17,090美元。
该银行还将2013年锌价预估调降6.5%至每吨1,975美元。
汇丰指出，其预计2014年大宗商品价格平均将高于当前现货价格。(完)
(编译 李爽 审校 侯向明)
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