更新版 1-企业并购：汇丰将同意以约7.5亿美元出售土耳其事业--消息

(新增更多细节)

* 交易料将在几天内达成

* 将标志着ING重返收购之路

* 出售土耳其事业是汇丰控股全球削减成本举措的一部分

路透伊斯坦布尔7月22日 - 两名熟知内情人士周三向路透表示，汇丰控股 料在未来几天同意出售土耳其事业给荷兰国际集团(ING Group) ，作价7亿至7.5亿美元。

汇丰控股是在土耳其的第12大银行，出售该亏损的业务是其在全球削减成本和资产、提高盈利能力和降低复杂性举措的一部分。

收购汇丰控股土耳其事业后，ING在土耳其的资产将几乎翻倍，使其在这个竞争激烈的市场中处于更有利的地位。

“交易即将达成，可能在未来几天敲定，”其中一位消息人士说。这两位消息人士均要求匿名，因该消息尚未公开。

“最终价格可能为7-7.5亿美元左右。”

汇丰控股和ING均拒绝置评。

消息人士先前向路透表示，ING是在5月提出不具约束力收购提议的三家银行之一。其他两家银行分别为巴林的Arab Banking Corp (ABC) 及法国巴黎银行 。

这笔交易将标志着ING重回收购之路。ING在2008年金融危机高峰期需要接受荷兰政府救援之前，有逾二十年的时间通过一系列并购交易来在国际上扩张。(完)