恒生银行委任新地要员陈国威为大中华业务主管

路透香港12月21日 - 汇丰控股(0005.HK)旗下恒生银行(0011.HK)周一宣布，委任即将卸任的陈国威为大中华业务主管，明年1月4日起生效。

陈国威为香港主要发展商--新鸿基地产(0016.HK)的首席财务总监，新地今年10月宣布陈国威因另觅其他工作机会提出辞任，明年1月1日生效。而陈氏亦已于上月新地的股东周年大会上轮值告退董事职务。

恒生银行的新闻稿称，陈国威将会向该行副董事长兼行政总裁李慧敏汇报，并专注于恒生银行之中国内地及跨境业务发展。

陈国威曾于1995年加入恒生银行为助理总经理兼财务监理处处主任，其后在2009年辞任该行执行董事兼财务主管之职务，并加入新鸿基地产为执行董事兼首席财务总监。（完）