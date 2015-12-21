恒生银行委任新地要员陈国威为大中华业务主管

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港12月21日 - 汇丰控股(0005.HK)旗下恒生银行(0011.HK)周一宣布，委任即将卸任的陈国威为大中华业务主管，明年1月4日起生效。
陈国威为香港主要发展商--新鸿基地产(0016.HK)的首席财务总监，新地今年10月宣布陈国威因另觅其他工作机会提出辞任，明年1月1日生效。而陈氏亦已于上月新地的股东周年大会上轮值告退董事职务。
恒生银行的新闻稿称，陈国威将会向该行副董事长兼行政总裁李慧敏汇报，并专注于恒生银行之中国内地及跨境业务发展。
陈国威曾于1995年加入恒生银行为助理总经理兼财务监理处处主任，其后在2009年辞任该行执行董事兼财务主管之职务，并加入新鸿基地产为执行董事兼首席财务总监。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)