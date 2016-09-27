汇丰获批成为首批人民币对阿联酋和沙特货币直接交易做市商

路透香港9月27日 - 欧洲最大银行--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周二宣布，已获批成为中国银行间外汇市场首批人民币对阿联酋迪拉姆（dirham）和沙特里亚尔（riyal）直接交易做市商。

由本周开始，汇丰于这两个货币对的交易开始后在银行间外汇市场开展做市业务。

＂人民币对这两种货币直接交易的推出，将促进内地与中东地区的投资贸易往来，并将推动‘一带一路’的建设。＂汇丰中国副行长兼环球资本市场总监宋跃升称。

他指出，过去几年至今，人民币在中东地区的使用率正在逐渐提升。环球银行金融电讯协会（SWIFT）资料显示，2015年阿联酋与中国内地及香港进行的支付当中，74%以人民币进行，支付额较2014年增长52%。而此次直接交易的推出，将有望进一步带动人民币在中东地区的使用。

作为中国银行间外汇市场最活跃的参与者之一，汇丰是人民币对日圆、澳元、纽西兰元、英镑、欧元、新加坡元、瑞士法郎、南非兰特及韩圜直接交易的首批做市商，也是唯一拥有所有人民币直接交易货币对做市商资格的外资银行。

汇丰目前在全球超过50个市场具备人民币服务的能力，是首家在全球六大洲开展人民币贸易结算的国际性银行。（完）