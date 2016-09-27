汇丰获批成为首批人民币对阿联酋和沙特货币直接交易做市商

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月27日 - 欧洲最大银行--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周二宣布，已获批成为中国银行间外汇市场首批人民币对阿联酋迪拉姆（dirham）和沙特里亚尔（riyal）直接交易做市商。
由本周开始，汇丰于这两个货币对的交易开始后在银行间外汇市场开展做市业务。
＂人民币对这两种货币直接交易的推出，将促进内地与中东地区的投资贸易往来，并将推动‘一带一路’的建设。＂汇丰中国副行长兼环球资本市场总监宋跃升称。
他指出，过去几年至今，人民币在中东地区的使用率正在逐渐提升。环球银行金融电讯协会（SWIFT）资料显示，2015年阿联酋与中国内地及香港进行的支付当中，74%以人民币进行，支付额较2014年增长52%。而此次直接交易的推出，将有望进一步带动人民币在中东地区的使用。
作为中国银行间外汇市场最活跃的参与者之一，汇丰是人民币对日圆、澳元、纽西兰元、英镑、欧元、新加坡元、瑞士法郎、南非兰特及韩圜直接交易的首批做市商，也是唯一拥有所有人民币直接交易货币对做市商资格的外资银行。
汇丰目前在全球超过50个市场具备人民币服务的能力，是首家在全球六大洲开展人民币贸易结算的国际性银行。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。