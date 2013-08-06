欧股收低 受汇丰控股和慕尼黑再保险大跌拖累

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
* FTSEurofirst 300指数收低0.4%
* Euro STOXX 50指数收低0.7%
* 汇丰控股和慕尼黑再保对股指拖累最大
* Schroders基金经理人预计短期内进一步波动
路透伦敦8月6日 - 欧洲股市周二下滑，受金融业巨擘汇丰控股(HSBA.L)和慕尼黑再保险(MUVGn.DE)大跌拖累，部分交易商预计随着投资人对上个月的升势获利了结，市场将进一步走软。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.4%，报1,220.84点，结束六个交易日的升势。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下挫0.7%，收报2,790.78点。
成交清淡，FTSEurofirst 300指数成交量为90日均值的90%。
卖家的火力连续第二日集中在汇丰控股，此前多家券商下调该股评等和目标价，因周一该行公布的中期业绩令人失望。
汇控下滑0.8%，周一该股已经因业绩不佳重挫4.4%。
慕尼黑再保险急跌5.4%，此前该公司公布的第二季净利降幅大于预期，FTSEurofirst 300指数多数跌幅都是因慕尼黑再保和汇控大跌所致。
Schroders基金经理人和全球宏观主管Bob Jolly对后市较为谨慎，称金融市场走势将波动，因投资人将为美联储逐步缩减购债作准备。
英国股市富时100指数.FTSE收低0.23%，至6,604.218点。德国股市DAX指数.GDAXI大跌1.17%，报8,299.73点。法国股市CAC 40指数.FCHI收跌0.43%，报4,032.57点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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