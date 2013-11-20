工商银行获准在新西兰营业 为中资银行第一家

路透北京11月20日 -以资产计全球第一大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)称，新西兰储备银行正式批准了该行在新西兰开设子行并进行经营活动的申请，使工行成为第一家获准在新西兰营业的中资银行。

工行周三发布的新闻稿称，根据新西兰储备银行的批准文件，该行新西兰子行由即日起正式成为当地注册银行，可在当地监管法规允许范围内，经营包括零售业务和批发业务在内的各项银行业务。

工行相关负责人表示，新西兰子行将依托集团的资金实力、国际化经营网络和信息技术方面的优势，致力于为中国和新西兰两国个人及公司客户提供全方位的金融服务。同时，工行将严格遵循新西兰监管准则，注重风险管理和内部控制，积极支持实业发展和经济活动。

新西兰是发达国家中第一个承认中国市场经济地位的国家，也第一个与中国签订自由贸易协定。2012年中国和新西兰的双边贸易总额达到138亿新元，中国已成为新西兰第一大贸易伙伴。同时，中国还是新西兰第一大留学生来源国及第二大游客来源国。

中国工商银行是中国最大的商业银行，市值、总资产、存款、贷款、一级资本等主要指标均居全球金融同业首位。近年来，工行适应客户和市场全球化的需要，加快了国际化步伐，迄今已建成覆盖40个国家和地区、由近400家境外机构组成的牌照完备的全球经营和服务网络。

工行副行长张红力此前称，目前中国跨境资本运作制约较多，包括工商银行在内的中资商业银行外汇资金来源不足，造成企业海外投资的综合资金成本偏高，在国际投标当中缺乏竞争力。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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