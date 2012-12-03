汇丰11月中国制造业PMI终值创13个月高点

* 制造业PMI终值创13个月高位,略高於初值

* 受产出和新出口订单指数跳涨推动

* 数据出炉後中国股市小幅上涨

路透北京12月3日电---受产出和新出口订单指数跳涨推动,汇丰中国11月制造业PMI终值创下13个月最高位,且略高於初值.这和周末出炉的官方数据一道,让金融市场感受到中国经济的融融暖意.

汇丰/Markit稍早公布,中国11月制造业采购经理人指数(PMI)终值大幅回升至50.5,为2011年10月以来最高水准,不仅较上月终值49.5跳涨1个百分点,且略高於初值50.4.

"PMI升至13个月高位是受新业务和产出扩张带动,确认中国经济正逐渐复苏,"汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称.

他预计,随着宽松举措持续发挥效力,四季度中国经济增速有望温和反弹至8%左右.

Markit提供的新闻稿显示,11月制造业产出指数升至51.3,亦创下13个月最高位,且是四个月来首次返回50上方.自2011年10月以来,该项指数仅有三个月超越50,其余月份均在荣枯线下方徘徊.

新出口订单指数终值虽然较初值略有下修,但也创下一年来最高位,许多受访企业指因这和需求走强有关,尤其是欧美需求回升.

汇丰数据并显示,制造业者11月投入价格指数变动不大,整体看依然强劲;产出价格指数继上月短暂反弹至50上方後,再次堕入荣枯线以下,不过多数受访企业将此归因于市场竞争压力增强.

而周六出炉的中国官方11月制造业PMI指数也升至七个月最高位,受生产和新订单指数跳升推动.最近三个月该指数稳步小幅回升,显示经济运行企稳态势进一步巩固.

受汇丰PMI数据影响,中国股市沪综指.SSEC最新上涨0.14%,报1,983点;对中国经济需求敏感的澳元/美元缩减跌幅.

高盛高华在最新研究报告中指出,制造业11月继续稳健增长,PMI上升令政府进一步放松政策的可能性降低;预计未来一年中国经济也将稳步增长,但不能忽视增长在温和上行趋势中出现暂时回调的可能性.

PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标,高於50表示制造业在扩张,低於50则表明制造业萎缩;它是一个建基於五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 黄凯

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