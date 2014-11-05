10月汇丰中国服务业PMI降至52.9 为三个月最低

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京11月5日 - 汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国10月服务业采购经理人指数(PMI)CNPMIS=ECI降至52.9的三个月最低，较8月份的17个月高位进一步回落。
Markit提供的新闻稿并显示，10月服务业就业指数升至七个月高点51.7，新业务指数较上月变动不大，投入价格和收费价格指数则一升一降。
这与此前出炉的中国官方非制造业PMI走势一致。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)日前联合公布，10月官方非制造业商务活动指数小幅降至53.8的九个月低点；但新订单指数结束连续两个月的回落走势，并录得五个月最高。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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