汇丰10月制造业PMI创八个月高位

* 汇丰10月制造业PMI终值大幅回升,创八个月高位

* 新订单12个月来首次升至荣枯线上方

* 宽松政策下,未来几季经济增速逐步恢复

* 数据出炉後中国股市扩大涨幅至1%

路透北京11月1日电---汇丰10月中国制造业PMI终值反弹,并创下八个月来高位,进一步巩固中国经济筑底回升的观点,未来若继续保持宽松政策,预计经济增速将逐步恢复.

Markit提供的新闻稿显示,中国10月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至49.5,尽管仍连续12个月处於萎缩区间,但较上月的47.9大幅回升,亦高於初值的49.1,且创下今年2月以来的高点.

"10月PMI终值升至八个月高位,预示中国工业活动继上月略微改善後,继续筑底回升."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称.他表示,稍早的政策放松逐步发挥作用,带来新订单的增长,进而推高10月的PMI.不过出口前景仍充满挑战.

10月新订单分项指数一年来首度升至荣枯分水岭上方51.2,主要得益於新客户增多.但由於欧美需求疲软,新出口订单连续六个月处於萎缩区间.

"我们预计当局将维持当前的宽松政策,以此刺激内需、抵御外部环境的疲软,未来几季经济增速将逐渐恢复."屈宏斌表示.

数据公布後,中国股市沪综指.SSEC明显拉升,半小时内涨幅由0.25%扩大至1%.与中国经济联系密切的澳元兑美元微涨.

继中国央行今年稍早两次降息,两次下调存款准备金率之後,下半年以来,从政府投资项目到稳定外贸的各项政策措施密集出台,中国宏观经济开始企稳回升.9月消费、投资和外贸等宏观经济数据普遍好於预期,工业企业利润也由跌转升.

市场对中国经济前景的预期也趋於乐观.路透在三季度宏观数据後对27家机构的调查结果显示,中国四季度经济增速料反弹至7.7%,今年全年增速亦为7.7%,到明年则将升至7.8%.

PMI其它分项中,产出指数仍处於萎缩区域,但较上月略微上升.投入价格六个月来首次升至50上方,受访企业普遍称是原材料成本上升所致,相应的,产出价格指数亦六个月来首度升至荣枯线上方.

当月就业指数继续在50下方,但较上月略有上升,近10%的受访者称就业水平有所减少,这主要受企业减产的影响.

浏览汇丰PMI图表,点选链接:(link.reuters.com/buc73t)

周四稍早公布的10月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.2.数据接近路透预估中值50.3,并高於上月的49.8.

PMI高於50表示制造业在扩张,低於50则表明制造业萎缩;它是一个建基於五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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