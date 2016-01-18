汇丰控股CEO欧智华认为油价一年后料介于25-40美元

路透香港1月18日 - 汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周一称，油价在一年后可能介于25-40美元。

在香港举行的亚洲经济论坛中被问及明年此时油价可能为多少时，欧智华做出此番预估。

“主要生产商目前每日产量超出需求200-250万桶，所以问题在于他们能以那一水平继续过度生产多久。”他说。

欧智华还称，完全看不出中国经济硬着陆的迹象。他表示，预计中国GDP增长率为6.7%，相信政府数据是准确的。(完)