汇丰控股CEO欧智华认为油价一年后料介于25-40美元

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透香港1月18日 - 汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周一称，油价在一年后可能介于25-40美元。
在香港举行的亚洲经济论坛中被问及明年此时油价可能为多少时，欧智华做出此番预估。
“主要生产商目前每日产量超出需求200-250万桶，所以问题在于他们能以那一水平继续过度生产多久。”他说。
欧智华还称，完全看不出中国经济硬着陆的迹象。他表示，预计中国GDP增长率为6.7%，相信政府数据是准确的。(完)
(编译 李婷仪 审校 于春红)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。