明后两年布兰特原油价格预期上调

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透12月6日 - 汇丰控股旗下的HSBC GlobalResearch周五将布兰特原油期货长期价格预估上调，但表示其并不抱有“特别正面的”看法，因为全球市场看起来供应充裕。
其将2014年布兰特原油价格预估从每桶90.00美元调升至100.00美元，2015年价格预估则从91.00美元上调至95.00。
“我们预期油价不会长期处于远低于90-100美元的水平，因为非石油输出国组织(OPEC)国家产出的边际成本，以及OPEC供应受限都可能带来正面支撑，”该行周五在报告中表示。(完)
(编译 徐文焰；审校 王洋)
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