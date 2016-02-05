香港《经济日报》：汇丰冻薪谋＂交数＂ 显金融业症结

（2月5日社评）

本港金融业年关难过，因汇丰宣布今年冻薪后，其他机构恐会跟随。汇丰香港区业绩不俗仍遭开刀，对员工不公平，更显业内盛行交数文化，损员工与客户对银行信任，碍长远发展。

农历新年将至，金融业界却未见喜气，因本港最大银行汇丰，上周宣布全球26万名员工全面冻薪，汇丰香港区以及旗下恒生银行共约3万名员工亦遭开刀。本港金融从业员深忧，各家金融机构会有样学样随汇丰冻薪，令年关更难捱。

平情而论，汇丰作为上市公司，有责向股东交代。面对全球不断收紧金融业监管、环球金融经济动荡不安，银行业经营困难，汇丰管理层设法挤出更多盈利，以提振股价、增加派息，是照顾股东的行为。

惟汇丰管理层向本港员工开刀，并不公平。汇丰管理层深知生意难做，但去年首三季，汇丰整体经调整税前盈利跌3%，香港区业务却逆势增长6%，恒生去年上半年核心盈利更增逾一成。弹丸之地的香港，撑起汇丰整个集团逾四成利润，但汇丰香港员工的努力，竟换来管理层冻薪冷待。汇丰既是代表香港的发钞行，亦是香港最大雇主之一，却未做到最基本的衡工量值，立下坏榜样。汇丰出此下策，或因不少持有汇丰股份的机构投资者，逼迫管理层年年＂交数＂，要不断削开支增利润，以谷股价。但正正是这种只图追逐短期利润的交数文化，反窒碍银行发展空间。

银行业之本在于一个＂信＂字，要赢取客户对银行的信任，生意才长做长有。但交数文化盛行下，业绩压力层层下压，银行前綫员工惟有千方百计赚尽客户身上分毫，如客户不时被大力游说购买五花八门的金融产品、甚至高风险衍生工具，除令银行员工为交数而身心俱疲，客户亦感银行职员只图交数，而非互助互利，对银行信任日减。

银行唯利是图的负面形象若日益深化，除客户忠诚度愈来愈低，银行要不断压低利息、收费留客，损利润空间；且银行销售金融产品纠纷无日无之，公众更支持加强收紧监管、罚则愈来愈辣，令银行经营更艰难。

汇丰管理层固应反思，应以怎样的态度，回馈本港员工过去一年的努力。整个金融业更应深思，股东的利益，其实建基于员工的勤奋及客户的信任，交数文化正侵损银行业的重要基础，长远更不利股东回报。（完）