汇丰针对中国珠三角科技初创企业启动2.9亿美元特别贷款计划

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港12月14日 - 尽管经济增长减缓，但汇丰银行(HSBA.L)针对中国珠江三角洲地区的科技初创企业和其他新兴产业启动一项2.9亿美元的贷款计划，加剧了日益激烈的业务竞争。
前途光明的中国科技初创企业过去几年获得了民间投资者的资金支持，他们避开传统银行，寻求从股权投资者手中直接融资。
虽然整体经济减速已损及从制造业到矿业企业等诸多行业获利，但全球银行业者不想再被冷落，尤其是在阿里巴巴(BABA.N)和腾讯(0700.HK)等企业过去数年营收翻倍之后。
因此，汇丰、花旗(C.N)以及多家中资银行目前通过提供贷款和其他金融服务，来吸引中国初创企业。
汇丰针对广东省珠江三角洲地区的中小企业启动20亿元人民币(2.9亿美元)的“创新基金”，计划将目光瞄准这一前景亮丽的行业，并提升客户基础。(完)
(编译 李爽 审校 龚芳)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。