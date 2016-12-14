汇丰针对中国珠三角科技初创企业启动2.9亿美元特别贷款计划

路透香港12月14日 - 尽管经济增长减缓，但汇丰银行(HSBA.L)针对中国珠江三角洲地区的科技初创企业和其他新兴产业启动一项2.9亿美元的贷款计划，加剧了日益激烈的业务竞争。

前途光明的中国科技初创企业过去几年获得了民间投资者的资金支持，他们避开传统银行，寻求从股权投资者手中直接融资。

虽然整体经济减速已损及从制造业到矿业企业等诸多行业获利，但全球银行业者不想再被冷落，尤其是在阿里巴巴(BABA.N)和腾讯(0700.HK)等企业过去数年营收翻倍之后。

因此，汇丰、花旗(C.N)以及多家中资银行目前通过提供贷款和其他金融服务，来吸引中国初创企业。

汇丰针对广东省珠江三角洲地区的中小企业启动20亿元人民币(2.9亿美元)的“创新基金”，计划将目光瞄准这一前景亮丽的行业，并提升客户基础。(完)