汇丰控股将所持平安保险股份售予卜蜂集团

汇丰控股在联交所发布公告指出,出售总金额为727.36亿港元,相当於每股59港元,均以现金支付.买方为予同盈贸易有限公司、隆福集团有限公司、商发控股有限公司及易盛发展有限公司,均为卜蜂集团的间接全资附属公司.

公告称,各方已经同意,汇丰将於2012年12月7日转让该等股权约20.8%予买方.余下的79.2%股份,则会在收到保监会核准後九个营业日或是明年1月7日前(取其较後)转让,此部份股权转让部份以现金支付,部份根据一项与国家开发银行香港分行订立的贷款协议进行融资. (完)