汇丰控股将所持平安保险股份售予卜蜂集团

沪深证交所上周五两融余额降2.7亿元 终结四连升
路透上海2月27日 - 中国股市沪综指上周五收升0.06%。沪深证交所融资融券余额当日下降2.7亿元人民币，终结四连升；两市两融余额为9,054.5亿元，脱离逾一个月高点。
路透香港12月5日电---欧洲最大银行--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周三表示,出售所持有的中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)15.57%股份,予卜蜂集团(Charoen Pokphand Group Company Limited).
汇丰控股在联交所发布公告指出,出售总金额为727.36亿港元,相当於每股59港元,均以现金支付.买方为予同盈贸易有限公司、隆福集团有限公司、商发控股有限公司及易盛发展有限公司,均为卜蜂集团的间接全资附属公司.
公告称,各方已经同意,汇丰将於2012年12月7日转让该等股权约20.8%予买方.余下的79.2%股份,则会在收到保监会核准後九个营业日或是明年1月7日前(取其较後)转让,此部份股权转让部份以现金支付,部份根据一项与国家开发银行香港分行订立的贷款协议进行融资. (完)
--记者 李珊珊; 审校 黄凯
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