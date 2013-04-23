汇丰中国4月制造业PMI初值回落（更新版）

* 4月制造业PMI初值回落

* 新出口订单降至48.6，为六个月低位

* 中国经济增长仍面临外需压力

* 数据公布后，中国股市下挫

(新增评论和市场反应)

路透北京4月23日 - 中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业PMI初值回落，新出口订单下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。

汇丰/Markit稍早联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月的51.6降至50.5。其中新出口订单自上月的50.5降至48.6的六个月低位，出口形势依然严峻。

“新出口订单在3月反弹后萎缩，显示中国出口外需仍疲弱。整体需求趋弱也开始对制造业的就业形成压力。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌点评道.

分项数据中，新订单和产出分项指数均回落，就业分项指数亦降至荣枯线下方；而投入和产出价格指数4月继续处于萎缩区域。

中国上周公布的一季度国内生产总值(GDP)7.7%的增长率逊预期，同时美国数据显示经济在第一季末减速，而且4月可能继续失去动能的迹象越来越明显。对主要经济体放缓的疑虑已导致全球股市和大宗商品出现挫跌。

尽管汇丰制造业PMI已连续六个月处于扩张区间，但4月数据偏低，预示中国经济的复苏仍然偏弱。（浏览汇丰PMI图表，点选链接： link.reuters.com/wus57t ）

数据公布后，中国股市沪综指.SSEC下挫，10:00，跌1.5%；对中国经济敏感的澳元亦下滑。

中国官方对工业形势的最新评估也印证了汇丰PMI初值。工信部稍后公布的新闻稿指出：企业经营困难的状况尚未明显改观，产能过剩结构矛盾比较突出；当前有效需求不足，企业投资意愿不强，保持稳定增长难度较大。

上周路透调查显示，多数分析师略微下调对全年经济前景的看法，预计今年中国经济增长率在8%左右，二季度增速或升至8%。

“预计中央将在未来几月加大力度促进国内投资和消费，保持经济复苏的态势。”屈宏斌表示。

国务院最新常务会议已提出，下一阶段将积极扩大国内有效需求，完善消费政策，并保持合理投资规模。宏观政策方面，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强政策针对性。

是次PMI预览数据样本采集自4月12-19日之间，终值定于5月2日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。 (完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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