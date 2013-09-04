汇丰8月服务业PMI升至五个月高位

路透北京9月4日 - 汇丰中国8月服务业PMI升至五个月高位，上日公布的官方非制造业PMI则基本持稳，显示继制造业获明显改善后，服务业也在需求推动下呈现企稳回升之势。

汇丰/Markit周三联合公布，中国8月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的51.3大幅回升至52.8；新业务从上月的52.3升至53.2，亦为五个月高点。

“受新业务增长的带动，8月汇丰中国服务业PMI升至五个月高位52.8。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，“增值税改革显现效果，加之制造业产出反弹，将在未来几月支持服务业增长。”

Markit提供的新闻稿称，月内新业务增速明显，主要由于客户需求转强，加上最近采取了促销措施。

不过，服务业用工数量下降，该指数继4月之后再度降至荣枯线50下方，为2009年1月以来的第二次。据部分受访企业反映，此次用工收缩与公司结构调整有关。

价格方面，平均投入成本基本持平，仍在萎缩区间，但收费价格上扬结束此前连续三个月下降态势，许多企业表示，加价与最近国家出台的增值税改革有关。

服务业界对未来一年的经营前景依然保持乐观，经营预期指数创下五个月新高。

此前公布的中国8月官方非制造业PMI虽较前月下降但幅度不大，为53.9，包括新订单和从业人员在内的主要分项指数明显改善，显示非制造业仍保持较强的增长动力。

制造业则呈现企稳回升迹象。8月中国官方和汇丰制造业PMI双双反弹。8月官方制造业PMI升至16个月最高水准，新订单等主要分项指数强劲回升；而汇丰制造业PMI则回升至荣枯线上方。先行指标的表现令不少市场人士确信中国经济将在三季度好转，不少投行在汇丰8月制造业PMI初值公布后即上调对下半年中国GDP的预期，认为在一系列政策支持下，中国经济将走出谷底。

中国国家统计局周一将2012年GDP(国内生产总值)增速初步核实数下调至7.7%，为2003年有可比口径以来的首次下修。分析人士认为，相较以往总是上调表明新一届政府对经济增长放缓的容忍度在上升，而且下调之后今年完成7.5%增长目标料无虞。

8月贸易、通胀以及投资数据将于近期出炉，届时将为判断中国经济走势提供更多线索。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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