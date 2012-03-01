2月汇丰中国制造业PMI续升 但出口订单骤降凸显小企业困境（更新版）

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
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* 2月汇丰制造业PMI连续第三个月回升
* 但仍在荣枯分水岭50下方
* 新出口订单降至八个月低点,凸显中小企业困境
* 经济增速仍将放缓,但政策宽松将助力回稳
路透北京3月1日电---和稍早出炉的官方数据一致,汇丰2月中国制造业PMI终值亦连续第三个月回暖.但外部需求恶化导致出口订单骤降,凸显中小制造业者困境.
分析师认为,国内外种种不确定因素的存在,意味着中国经济增速放缓态势不改.但随着政策宽松力度逐步放大,经济回调有望慢慢企稳.
"春节後生产活动加快、就业市场回升,拉动汇丰中国制造业采购经理人指数小幅反弹,但这并不改整体经济增速放缓的态势."汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌称.
他指出,新订单指数仍继续走低,内需增长尚未出现实质性反弹.外需恶化进一步加剧了经济增长下行的风险.通胀压力有所缓解的背景下,央行应继续加大政策宽松的力度.
瑞穗证券亚洲首席经济学家沈建光亦称,今早公布的汇丰及官方PMI同时显示出上行趋势,且未来伴随财政和货币政策的逐渐宽松,PMI或将稳定在50扩张区间.
"因为money是一点点放出来的.以後货币和财政宽松会有更大体现,可能经济一季度就见底了."他称.
汇丰(HSBC)周四发布新闻稿称,2月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.6,略逊於初值,为连续第四个月处在荣枯分水岭50下方.其中新出口订单分项更是骤降至八个月最低位.
稍早公布的中国2月官方制造业PMI亦续升至51.0,并触及五个月最高位,惟增幅较往年平缓.
国内金融市场对持续回暖的PMI数据反应冷淡,沪综指.SSEC早盘起初下滑,随後转为小涨0.12%;人民币兑美元则微跌至6.2998元人民币.
不过对中国数据敏感的澳元及新西兰元兑美元双双上升.
欲浏览中国2月官方和汇丰制造业PMI图表,请点选链接:
**中小企业处境艰难**
和官方制造业PMI主要反映大型企业的情况不同,汇丰发布的中国PMI更多关注中小企业领域,因此往往不如前者"亮丽".
汇丰PMI下2月新出口订单分项骤降至47.5的八个月低点,凸显中国中小企业目前面临的困境.
与之形成鲜明对比的是,官方PMI中的新出口订单分项从上月的46.9,锐升至2月的51.1,处在荣枯分水岭50上方.
对此,瑞穗证券亚洲首席经济学家沈建光指出,从目前的中国企业出口形势已自去年出现分化,低端制造业及劳动密集型的企业将越来越困难,而机械行业等中大型出口商还将面临增长.
中国国务院发展研究中心主任李伟稍早前表示,今年中国经济发展的内、外环境趋於复杂,不确定因素增加,短期需求回调和中长期潜在增长率下降叠加,经济增长面临较大下行压力.预计全年经济增长将在8.5%左右.
而此前海关数据也显示,中国今年1月出口同比下降0.5%,进口同比下挫15.3%,增速均创逾两年新低.
PMI是一个建基於五个单项指标的综合指数,高於50为扩张,低於50为萎缩.各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)
--发稿 苏丹; 审校 宿泱韫/乔艳红
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