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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 1日 星期日 11:29 BJT

汇丰中国3月制造业PMI终值降至48.3

汇丰周日公布，中国3月制造业采购经理人指数（PMI）终值创下三年来第二大降幅，终止此前连续三个月升势，降至48.3，但略优於初值48.1。3月终值仍处荣枯分水岭下方，显示中国制造业运行连续第五个月环比放缓，上月终值为49.6；PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标。路透

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