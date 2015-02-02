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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 2日 星期一 15:05 BJT

1月汇丰中国制造业PMI终值连续第二个月低于50

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国1月制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.7，略低于初值的49.8。上月终值为49.6。新订单和新出口订单两个分项指数均被下修，不过略高于50关口，就业市场则连续15个月萎缩，制造业需求仍低迷不振，需更多宽松举措支持。路透
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