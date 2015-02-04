汇丰1月服务业PMI降至六个月低位 经济下行压力不减

银行理财现“春节行情” 封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京2月4日 - 新业务增长力度减弱，加之价格低迷，使得汇丰1月中国服务业PMI降至六个月低位，结合稍早公布的制造业PMI处于萎缩区间看，今年伊始中国经济下行压力未有缓解，这也意味着未来几月政策仍有放松可能。
汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国1月服务业采购经理人指数(PMI)降至51.8，上月为53.4。
“中国服务业1月继续扩张，不过速度有所放缓，投入和收费价格指数均下滑。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价道。
他指出，考虑到制造业仍在萎缩，相信未来几月政策会进一步放松以稳增长。
Markit提供的新闻稿显示，1月服务业新业务指数创下六个月低位，从上月的53.9降至52.5.
收费价格和投入价格均下滑，其中收费价格指数降至萎缩区间，投入价格则为63个月低点。不过就业状况改善，该指数升至2013年6月来最高。
汇丰服务业PMI的表现与稍早公布的官方非制造业PMI类似，后者处于平稳扩张区间，但也创出一年新低。
制造业状况则更加不乐观，受生产水平下降与节日因素扰动，中国1月官方制造业PMI 28个月来首次跌破荣枯线，汇丰中国1月制造业PMI终值则小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。制造业需求低迷不振，需更多宽松举措予以支持。
中国2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，市场普遍预计今年仍面临下行压力，各地陆续结束的两会也多下调了今年的经济增长目标。
国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪近日表示，目前中国经济还是寒意未除，从趋势上看仍将下行，全年要实现国内生产总值（GDP）“保7争7.5%”的关键是货币政策松动。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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