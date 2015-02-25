2月汇丰中国制造业PMI初值升至四个月高点

路透北京2月25日 - 汇丰(HSBC)/Markit周三公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年2月PMI初值数据升至四个月高点至50.1，1月终值为49.7。

该指数优于路透调查预估中值49.5，在连续两个月跌落荣枯线50下方后的重返。

Markit提供的新闻稿并显示，中国2月PMI新出口订单分项指数47.1，为2014年4月来首次萎缩，且为2013年6月以来最低，创出20个月以来最低点。

2月PMI产出分项指数为50.8，高于1月的50.3，亦创出5个月的高点。

是次PMI预览数据样本采集期为2月10-18日之间。终值定于3月1日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)

(发稿 沈燕/宿泱韫; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。