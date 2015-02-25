2月汇丰中国制造业PMI初值升至四个月高点

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京2月25日 - 汇丰(HSBC)/Markit周三公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年2月PMI初值数据升至四个月高点至50.1，1月终值为49.7。
该指数优于路透调查预估中值49.5，在连续两个月跌落荣枯线50下方后的重返。
Markit提供的新闻稿并显示，中国2月PMI新出口订单分项指数47.1，为2014年4月来首次萎缩，且为2013年6月以来最低，创出20个月以来最低点。
2月PMI产出分项指数为50.8，高于1月的50.3，亦创出5个月的高点。
是次PMI预览数据样本采集期为2月10-18日之间。终值定于3月1日发布。
PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)
(发稿 沈燕/宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数