3月汇丰中国制造业PMI终值创三个月新低 增长动力仍不足

路透北京4月1日 - 受就业和新订单分项指数下滑拖累，汇丰3月中国制造业PMI终值再度滑落到荣枯线下方，并创出三个月新低。国内外需求低迷抑制产出，令制造业增长动力仍不足。

汇丰(HSBC)/Markit周三联合公布，中国3月制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.6，创三个月低点。3月初值为49.2，上月终值则为50.7。

Markit提供的新闻稿并显示，3月制造业就业分项指数进一步下滑至47.4，创七个月最低，且为连续17个月低于50关口。新订单分项指数亦位于荣枯线下方，并为三个月最低。

“3月汇丰中国制造业PMI报49.6，回到50关口下方，制造业增长动力仍显不足。”Markit经济学家Annabel Fiddes表示，“与此同时，企业收缩政策导致制造业就业进一步下滑，且裁员幅度为去年夏季以来最大。”

数家受访企业把裁员归因于企业收缩政策的实施，也有一些企业称雇员减少是因为自愿离职留出的空缺不会再得到填补。行业数据显示，监控的三个行业均出现雇员减少，其中半成品生产企业减少最为严重。

Annabel Fiddes并称，最新数据还表明，市场环境疲软导致国内外需求持续低迷，进而抑制了产出。

据Markit新闻稿，3月制造业产出虽然连续第三个月扩张，但由于客户需求疲软，产出扩张步伐较2月放缓。

成本方面，制造商3月仍回应称投入成本在下降，不过下降的步伐是六个月来最慢。受访者普遍认为成本的下降是由于原材料价格的下跌，尤其是钢材价格。

Markit数据显示，投入价格分项指数自去年8月以来一直低于50，不过3月读数较上月有较大回升，且创六个月最高。

“尽管成本负担在不断下降，但企业选择让利以期获得新的订单，这说明企业利润率将受到进一步挤压。”Annabel Fiddes说。

新闻稿还称，新出口订单分项指数连续第二个月低于50关口，不过3月数据较上月反弹且十分接近荣枯线。而在新出口订单减少的行业中，受访者普遍认为这是由于糟糕的市场环境以及外部需求不断下滑所致。

中国央行货币政策委员会委员陈雨露此前表示，价格和先行指标均表明中国经济增速一季度“破7”的可能性很大，要高度关注通缩；货币政策和财政政策均面临较大压力，真正的稳健很难守住。

面对经济下行压力不减，中国终于开始给楼市调控全面松绑。而市场人士认为，新一轮放松政策短期有助于缓解房地产市场压力，从而提振中国经济，但实际效果仍有待观察，楼市的长期趋势难有改善。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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