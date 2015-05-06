4月汇丰中国服务业PMI升至四个月高位52.9 二季度开局良好

路透北京5月6日 - 汇丰最新调查显示，中国服务业在4月持续扩张，新订单稳步增长，企业经营活动亦小幅改善，二季度开局良好。不过综合制造业和服务业情况看，整体企业活动扩张步伐仍放缓，经济下行压力未有明显缓解。

汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国4月服务业采购经理人指数(PMI)升至52.9，上月为52.3。

“最新PMI数据表明中国服务业企业二季度开局良好，4月服务业PMI和新订单均稳步回升。”Markit经济学家Annabel Fiddes解读称。

不过Fiddes指出，受制造业拖累，4月整体企业活动扩张步伐放缓，综合（服务业和制造业的）产出指数为三个月最低。而且制造企业持续裁员，抵消了服务业就业状况的小幅改善，并使得整体就业连续第二个月萎缩。

“这意味着，尽管最近推出降准降息等一些支持措施，但为了防止经济增速从一季度7%的低位继续下行，还应该推出更多举措。”

综合制造业和服务业的PMI指数显示，产出指数降至51.3的三个月低位，就业指数略改善，但连续第二个月处于50下方。

受新订单分项指数大幅下滑拖累，汇丰4月中国制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，且创出12个月新低48.9。国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)上周五联合公布，中国4月官方PMI持平在50.1，连续两个月位于荣枯线上方；官方非制造业商务活动指数为53.4，比上月回落0.3个百分点。

据Markit提供的新闻稿，4月服务业新业务指数升至52.8，上月的52.3为2014年7月以来最低。就业分项指数也自10个月低位回升。

服务业价格方面，投入价格指数降至三个月低位，而收费价格指数创下15个月新低，且为三个月来首次跌回荣枯线下方，一些受访企业表示市场竞争剧烈致使其降价销售。

中共中央政治局上周四召开会议分析当前经济形势，提出要高度重视应对经济下行压力，加大定向调控力度，发挥投资的关键作用，并强调积极的财政政策要增加公共支出，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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