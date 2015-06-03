5月汇丰中国服务业PMI升至八个月高位53.5 新业务增势为三年最强

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京6月3日 - 汇丰最新调查显示，中国服务业在5月表现强劲，新业务和就业指数均创下数年高点，部分削弱了制造业疲软的影响，对中国经济形成有力支撑。
汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国5月服务业采购经理人指数(PMI)升至53.5，高于上月的52.9，且为2014年9月以来最高。
“最新中国PMI数据显示，服务业的强劲表现抵消了制造业的糟糕前景，使得整体企业活动有温和增长。”Markit经济学家Annabel Fiddes解读称。
Fiddes进一步指出，5月服务业新业务增势为三年来最强劲，进而带动企业活动和就业。与之形成对比的是，受制于产出和新订单的收缩，制造业企业继续裁员。
据Markit提供的新闻稿，4月服务业新业务指数升至54.4，较上月的52.8大幅回升，且为2012年5月以来最高位，就业指数亦创下28个月高点。
服务业价格方面，投入价格指数升至三个月高位，而收费价格指数则升回荣枯线上方，显示通缩压力有所缓解。企业对未来的预期指数较上月有所回升。
综合制造业和服务业的PMI指数显示，产出指数较前月略微下滑至51.2，就业指数又回到50上方，新订单指数也有上升。
“由于制造业经营状况仍在恶化，总体而言，增长动力较弱。因此，为实现年增长7%的GDP目标，可能还需要更多刺激措施。”Fiddes表示。
稍早数据显示，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)微升至六个月最高，表明随着政策逐步落地，经济趋稳态势初步形成；不过汇丰制造业PMI仍处萎缩区间，且官方非制造业PMI创六年半低点，表明经济需求偏弱局面并未根本改变，稳增长仍需放在重要位置。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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