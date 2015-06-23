6月汇丰中国制造业PMI初值升至49.6 新订单四个月来首扩张

路透北京6月23日 - 汇丰(HSBC)/Markit周二公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年6月PMI初值数据升至49.6，连续第四个月位于荣枯线下方但为三个月高点；其5月终值为49.2。

Markit提供的新闻稿并显示，中国6月制造业PMI新订单分项指数升至50.3，为四个月高位，且是四个月来首次扩张；但就业分项指数降至逾六年低点。

是次PMI预览数据样本采集期为6月12-19日之间。终值定于7月1日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。