6月汇丰中国制造业PMI初值升至49.6 新订单四个月来首扩张

沪深证交所上周五两融余额连九日下跌，续创逾三个月新低
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透北京6月23日 - 汇丰(HSBC)/Markit周二公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年6月PMI初值数据升至49.6，连续第四个月位于荣枯线下方但为三个月高点；其5月终值为49.2。
Markit提供的新闻稿并显示，中国6月制造业PMI新订单分项指数升至50.3，为四个月高位，且是四个月来首次扩张；但就业分项指数降至逾六年低点。
是次PMI预览数据样本采集期为6月12-19日之间。终值定于7月1日发布。
PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。