汇丰称将不再与Markit合作发布中国PMI指标

路透上海6月26日 - 汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)发言人周五在上海对路透表示，汇丰将不再与MarkitMRKT.O合作发布中国制造业采购经理人指数(PMI)。

该发言人称，汇丰与Markit在发布中国PMI指标的合作是成功的，但汇丰要寻找其它的发展机会。

市场内部人士数月来一直在猜测合作可能结束，尤其是在汇丰经济学家近日不再提供报告评述之后。

该民间调查的结果往往与国家统计局发布的官方PMI数据有偏差，不过汇丰/Markit报告往往聚焦中小型企业，而官方调查则反映的是大型企业尤其是国有企业的活动。

Markit并未立即回应记者的置评请求。(完)

(编译 高琦/刘秀红；审校 龚芳/王丽鑫)

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