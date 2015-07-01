6月汇丰中国制造业PMI终值微升至三个月高位 工业弱改善

路透北京7月1日 - 受新订单和新出口订单转增带动，汇丰6月中国制造业PMI终值小幅上升至三个月高点。但该数据仍是连续第四个月低于荣枯线，且就业分项指数创逾六年低位，表明未来仍需进一步宽松政策，扶助经济企稳。

汇丰(HSBC)/Markit周三联合公布，中国6月制造业采购经理人指数(PMI)终值微升至49.4，虽然低于初值49.6，但仍创下三个月高位。上月终值为49.2。

Markit提供的新闻稿显示，6月产出指数小幅回升，新订单和新出口订单指数重返50上方；但制造业者继续减员，导致就业指数降至46.6，为2009年2月以来最低水平。

“有一些好的迹象，新订单和新出口订单返回扩张区域，表明国内外需求都有好转，”Markit经济学家Annabel Fiddes称，“但仍需要更多刺激举措以确保制造业重拾动能，并创造就业。”

Markit调查显示，6月有12%的受访企业裁减员工，还有多数受访者将减员归因于削减成本方案；减员同时新订单有所增加，导致积压工作指数当月小幅走高，但实际增速可能微弱。

价格方面，投入价格指数6月回升0.5个百分点，表明通缩压力有所减弱；产出价格指数进一步下降，但依然温和，而且降价企业多表示是为了吸引更多新业务。

国务院总理李克强日前强调，当前中国经济基本面是好的，经济运行处于合理区间，将继续实施区间调控，加强定向调控。而继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周末宣布将同时降息和定向降准，为六年半来首现。

申万宏源债券团队跟踪行业高频数据发现，6月以来钢铁、水泥价格持续偏弱，开工率下降，工业品需求有限，价格受到制约，生产商依然处于去库存阶段。

“短期内，在开工进入淡季、高频数据偏弱的6月，整体经济数据低于预期概率较大，”该团队认为，虽然6月下旬开始，房地产、出口货运等方面出现些许边际改善，但在在经济企稳趋势真正确立之前，货币政策和财政政策将持续保持积极。

中国财新传媒周二宣布获得Markit公司编制的PMI（采购经理人指数）在中国的冠名权，财新中国PMI将于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。此前汇丰和Markit双双对路透表示，汇丰将不再与Markit合作发布中国PMI，从而结束了五年的合作关系。[nL3S0ZG0LV]

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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