6月汇丰中国制造业PMI终值微升至三个月高位 工业弱改善

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月1日 - 受新订单和新出口订单转增带动，汇丰6月中国制造业PMI终值小幅上升至三个月高点。但该数据仍是连续第四个月低于荣枯线，且就业分项指数创逾六年低位，表明未来仍需进一步宽松政策，扶助经济企稳。
汇丰(HSBC)/Markit周三联合公布，中国6月制造业采购经理人指数(PMI)终值微升至49.4，虽然低于初值49.6，但仍创下三个月高位。上月终值为49.2。
Markit提供的新闻稿显示，6月产出指数小幅回升，新订单和新出口订单指数重返50上方；但制造业者继续减员，导致就业指数降至46.6，为2009年2月以来最低水平。
“有一些好的迹象，新订单和新出口订单返回扩张区域，表明国内外需求都有好转，”Markit经济学家Annabel Fiddes称，“但仍需要更多刺激举措以确保制造业重拾动能，并创造就业。”
Markit调查显示，6月有12%的受访企业裁减员工，还有多数受访者将减员归因于削减成本方案；减员同时新订单有所增加，导致积压工作指数当月小幅走高，但实际增速可能微弱。
价格方面，投入价格指数6月回升0.5个百分点，表明通缩压力有所减弱；产出价格指数进一步下降，但依然温和，而且降价企业多表示是为了吸引更多新业务。
国务院总理李克强日前强调，当前中国经济基本面是好的，经济运行处于合理区间，将继续实施区间调控，加强定向调控。而继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周末宣布将同时降息和定向降准，为六年半来首现。
申万宏源债券团队跟踪行业高频数据发现，6月以来钢铁、水泥价格持续偏弱，开工率下降，工业品需求有限，价格受到制约，生产商依然处于去库存阶段。
“短期内，在开工进入淡季、高频数据偏弱的6月，整体经济数据低于预期概率较大，”该团队认为，虽然6月下旬开始，房地产、出口货运等方面出现些许边际改善，但在在经济企稳趋势真正确立之前，货币政策和财政政策将持续保持积极。
中国财新传媒周二宣布获得Markit公司编制的PMI（采购经理人指数）在中国的冠名权，财新中国PMI将于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。此前汇丰和Markit双双对路透表示，汇丰将不再与Markit合作发布中国PMI，从而结束了五年的合作关系。[nL3S0ZG0LV]
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。