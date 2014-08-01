7月汇丰中国制造业PMI终值创18个月高位 得益于产出和新订单指数大涨

中国治理保险乱象更要有“问责清单” 严防内外勾结干扰监管--新华
路透北京4月24日 - 针对保监会近日下发通知要求严防严管严控保险市场违法违规行为，新华社周一发表评论称，治理保险乱象，既要有“风险清单”，更要有“问责清单”；监管者则应切实负起监管责任，严防监守自盗，并对一切违法行为敢于亮剑，严防内外勾结干扰监管工作正常进行。
路透北京8月1日 - 受产出和新订单指数大幅走高推动，汇丰(HSBC)7月中国制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI终值创下18个月最高位。
汇丰/Markit周五联合公布，中国7月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI终值为51.7，略低于初值52.0，但这是该指数连续第二个月位于荣枯线50上方，并创下去年1月以来最高水准。6月终值为50.7.
Markit提供的新闻稿并显示，7月新出口订单指数升至52.6，创下2010年11月以来次高水准，最高值是今年5月触及的53.2；与之相伴的是，当月产出指数亦升至16个月高点，且为连续第三个月处在50上方。
“有坊间证据表明新业务增加，促使企业加快采购，随之而来的还有提高产能计划，”新闻稿称，新订单增加的受访业者多将此归因于赢得新客户，以及整体需求环境有所改善。
就业分项指数虽然已经连续九个月处在荣枯线下方，但7月该分项创下四个月高位，并进一步逼近50关口。
稍早中国国家统计局公布，7月官方制造业PMI续升至51.7，为连续第五个月上升，并创2012年4月以来最高水准。路透调查预估中值原本为51.4。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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