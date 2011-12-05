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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 5日 星期一 15:32 BJT

11月汇丰中国服务业PMI放缓至三个月低点

周一出炉的汇丰中国7月服务业采购经理人指数(PMI)降至52.5的三个月低点,因新接业务增速放缓,显示中国服务业的经营活动放慢扩张步伐. 即便如此,企业仍增加用工数量,就业增速居6月份以来之首.就业增长的原因是企业计划扩张,需要扩充产能. 路透

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