12月汇丰中国制造业PMI初值跌破50 需求疲弱要求政策持续放松（更新版）

路透北京12月16日 - 受新订单和价格指数大幅下滑拖累，汇丰12月中国制造业PMI初值跌破50关口，创下七个月最低。这反映国内需求仍然低迷，制造业延续下滑态势，未来几个月政策需进一步放松。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，12月PMI初值降至49.5，创5月以来最低水准。上月终值为50.0。

Markit提供的新闻稿并显示，12月制造业新订单分项指数降至49.6，为4月以来首次跌破荣枯线。上月终值51.3。

“12月制造业活动继续下滑，2014年料疲弱收官。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价称。

他并表示，通胀下滑压力加剧，反映需求疲弱，未来几个月应进一步放松货币政策。

Markit新闻稿还显示，12月产出价格和投入价格指数在荣枯线下方大幅下滑，并双双创出九个月最低；产出指数较上月仅微幅回升0.1个百分点，为连续第二个月处在萎缩区间。

中国制造业PMI走势图 link.reuters.com/vyp63w

海通证券首席宏观债券分析师姜超评价称，产出微升但仍低于荣枯线，新订单大幅下滑至荣枯线下，新出口订单微幅回升，显示内需羸弱、外需温和；而购进价格和产出价格双双回落，显示供需再度转差，预计12月PPI(工业生产者出厂价格指数)环比仍降，同比降幅扩大。

“11月工业增速大跌、投资一蹶不振，而进入12月以来，经济下行风险依然未消、通缩风险持续增大，宽松的货币政策空间依然存在，”他说。

不佳的PMI数据公布后，中国国内金融市场反应冷淡。沪综指.SSEC早盘最新涨逾1%，人民币/美元即期CNY=CFXS则小跌。

日前闭幕的中央经济工作会议明确中国经济进入新常态，并从需求、生产以及风险等三大方面进行了详细阐述。会议提出明年经济工作五大任务，其中努力保持经济稳定增长首当其冲；并重申要继续实施积极财政和稳健货币政策，并称积极财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。

中国央行研究局首席经济学家马骏等最新撰写报告预测，2015年中国实际GDP（国内生产总值）增速将略微放缓至7.1%, 主要下行压力来自于房地产开发投资的减速，但城镇就业情况料保持基本稳定。

中国社科院昨日亦发布经济蓝皮书预计，2015年消费、出口、投资需求的增长态势预计趋稳，据此可以判断经济增速回调基本触底，预计明年中国经济增速在7%左右。

是次PMI预览数据样本采集期为12月4日-12日，终值定于2015年1月2日发布。中国官方制造业PMI则定于2015年1月1日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。（完）

(发稿 侯向明/乔艳红；审校 张喜良)

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