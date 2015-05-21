5月汇丰中国制造业PMI初值微升但仍处萎缩区间 经济下行压力犹存（更新版）

路透北京5月21日 - 尽管新订单和价格指数有所改善，带动5月汇丰中国制造业PMI初值小幅上升，但仍处于荣枯线之下，而产出和新出口订单双双创新低，显示内外需疲弱之际，制造企业生产积极性不高，前景仍黯淡，经济下行压力犹存。

汇丰(HSBC)/Markit周四公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年5月PMI初值为49.1，较4月终值48.9略有回升，连续三个月在荣枯线50下方。路透调查预估中值为49.3。

Markit提供的新闻稿并显示，中国5月制造业PMI产出分项指数跌至48.4，五个月来首度跌穿50，且为13个月低点。

“中国制造业PMI初值说明经营状况进一步恶化，产出指数为2015年迄今首次萎缩。”Markit经济学家Annabel Fiddes表示，而且，国内外客户需求减少，以及继续裁员，说明制造业至少短期内不容易扩张，因为制造企业在需求走软的情况下收缩生产计划。

积极的一面是，通缩压力仍然比较大，投入和出厂价格指数继续下行，这为决策层在必要时实施刺激政策留下了足够的空间。

民生证券宏观团队评论称，新订单继续下行，新出口订单未能延续上月扩张趋势，表明内需不振下，外需改善也未能持续。内需不振与外需不强的背景下，企业生产意愿继续走弱，加速去库存，原料采购量、原料库存与产成品库存皆继续下降。

“对于经济而言，‘房地产+基建+制造业+出口’的旧恋情模式已无法延续，经济下行压力犹存，政策上预计会加大稳增长的‘红娘’力度，未来寄希望于‘一带一路、京津冀、长江经济带、互联网+’的增长‘新恋情’。”民生评论称。

汇丰数据显示，5月新订单分项指数小幅回升但仍连续三个月在荣枯线之下，新出口订单分项则创下23个月低点，并在4月短暂升回50后再度跌穿荣枯线。

价格指数方面，投入和出厂价格指数均有所上升，但都处于50下方。就业指数较前月改善，但已连续19个月在萎缩区间。

数据公布后，中国股市沪综指.SSEC下探，但稍后回升，北京时间10:08，沪综指微涨0.3%。对中国经济数据敏感的澳元兑美元下跌几个跳动点。

汇丰制造业PMI图表：link.reuters.com/jut74w

中国最新公布的4月工业、投资和消费三大数据增速均逊市场预期，其中前四月固定资产 投资增速更创下近15年新低，4月消费增速亦创逾九年最低。这显示经济下行压力仍然很大， 政府稳增长政策力度有待加强。4月月新增人民币贷款跌至年内低点，显示实体经济有效融资需求仍弱。

中国国家发改委近日指出，中国经济下行压力持续加大，面临的形势错综复杂，必须进一步增强改革的紧迫感，推动有利于稳增长、调结构、保就业、增效益的改革措施及早出台、加快落地。

是次PMI预览数据样本采集期为5月12-19日之间。终值定于6月1日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)

(发稿 宿泱韫； 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。