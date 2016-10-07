汇丰预测2017年底英镑兑美元将跌至1.10 兑欧元将跌至平价

路透伦敦10月7日 - 汇丰控股周五表示，预计到2017年底时英镑兑美元将跌至1.10美元，兑欧元将跌至平价水准，因对英国“硬”退欧的担忧加剧。

“不管你喜不喜欢，英国退欧都是个政治决定，必须尊重，”汇丰控股外汇研究部门全球主管David Bloom在一份报告中称，“英镑现在实际上在与政府政策公开唱反调。”

“一些人仍在向我们提出的观点，认为英国与欧盟将能够解决双方分歧并达成一份友好的协议，这种看法似乎有些不太真实。越来越清楚的是，许多欧洲国家走上谈判桌时，将重点考虑限制政治损害，而不是经济损害。双输局面是不可避免的结果。”

汇控预期英镑今年底将跌至1.20美元。周五约报1.2432。

英镑周五在亚洲盘初一度重挫约10%，数秒内就从1.2600左右跌至1.1378美元，后来回升，日内仍跌1.4%。

“英镑以前是相对简单的货币，主要随周期性事件和数据波动，但现在变成了政治性和结构性货币。在英国存在双赤字的情况下，这会导致英镑疲弱。”(完)