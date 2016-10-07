汇丰预测2017年底英镑兑美元将跌至1.10 兑欧元将跌至平价

《信报》：交戏过后要交数 重燃通胀看欧日
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
路透伦敦10月7日 - 汇丰控股周五表示，预计到2017年底时英镑兑美元将跌至1.10美元，兑欧元将跌至平价水准，因对英国“硬”退欧的担忧加剧。
“不管你喜不喜欢，英国退欧都是个政治决定，必须尊重，”汇丰控股外汇研究部门全球主管David Bloom在一份报告中称，“英镑现在实际上在与政府政策公开唱反调。”
“一些人仍在向我们提出的观点，认为英国与欧盟将能够解决双方分歧并达成一份友好的协议，这种看法似乎有些不太真实。越来越清楚的是，许多欧洲国家走上谈判桌时，将重点考虑限制政治损害，而不是经济损害。双输局面是不可避免的结果。”
汇控预期英镑今年底将跌至1.20美元。周五约报1.2432。
英镑周五在亚洲盘初一度重挫约10%，数秒内就从1.2600左右跌至1.1378美元，后来回升，日内仍跌1.4%。
“英镑以前是相对简单的货币，主要随周期性事件和数据波动，但现在变成了政治性和结构性货币。在英国存在双赤字的情况下，这会导致英镑疲弱。”(完)
(编译 王洋/张涛；审校 白云/艾茂林)
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
二○一六年过去了，现在跨进了一七年，欧元区是否步向解体，恐怕会贯穿一整年，世界到底会以何种方式回应？这会是今年金融市场最大的焦点。
对中国「鹰气」十足的美国候任总统特朗普，遇上阿里巴巴创办人马云，互相吹捧之余，马云更送上为美国创造100万个职位的承诺，以示诚意，一如春风将贸易战阴霾吹出一线曙光。