汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票

路透香港2月21日 - 汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。

汇丰周二公布，2016年税前利润为71亿美元，不及上年的188.7亿美元，亦低于汤森路透数据中分析师平均预估的144亿美元。

汇丰周二在提交给交易所的声明中称，2016年获利反映了其欧洲全球私人银行业务商誉减值32亿美元，以及巴西业务出售的影响。

汇丰表示，欧洲全球私人银行业务商誉减值，主要与1999年收购Safra Republic Holdings有关，但未说明细节。

“我们认为，减记欧洲私人银行业务的剩余商誉价值是适宜做法，”该行并称，全球私人银行业务的重组工作目前已基本完成。

10亿美元股票回购计划，使得汇丰自2016年下半年以来已宣布的股票回购规模达到35亿美元。该行在去年7月剥离了巴西业务，交易价值52亿美元。

因受益于美元升值和资本水平增强，自英国6月公投退欧以来，汇丰股价以53%的涨幅跻身欧洲表现最佳的银行股之列，同期STOXX Europe 600银行股指数涨28%。

汇丰表示，英国退欧后其可能把1,000个工作岗位转移至巴黎。该行称，迄今为止公投退欧结果对其业务基本未造成影响。(完)