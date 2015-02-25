瑞士监管机构称不太可能进一步调查汇丰控股瑞士分支

路透伯尔尼2月24日 - 瑞士金融市场监管局(FINMA)的执法主管周二表示，FINMA不太可能因为本月媒体披露的一些外泄信息而对汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)的瑞士私人银行部门展开进一步调查。

媒体揭露汇控一些富豪客户的逃税细节，已促使日内瓦的检察官和英国当局展开调查，美国当局也可能进行调查。

FINMA曾经在2010-2011年指出汇控的内部控制松散，而且违反了防洗钱指南，但FINMA表示，对于汇控后来采取的一些补救措施感到满意。

“理论上，我无法排除有些情况可能出现并促使FINMA再度对其进行调查。但我预计不会发生这种情形，”FINMA的David Wyss在一个记者会上表示。

Wyss表示，对金融市场的监管必须着眼于当前的问题，而媒体上发表的外泄汇控信息都是关于2006-2007年的事情，距离现在很遥远了。

但FINMA仍可能面临要求采取行动的政治压力。瑞士议会的一个委员会已采取不同寻常的做法，称准备就汇控案件对FINMA进行质询。(完)

(编译 张涛；审校 张明钧)

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