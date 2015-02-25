瑞士监管机构称不太可能进一步调查汇丰控股瑞士分支

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透伯尔尼2月24日 - 瑞士金融市场监管局(FINMA)的执法主管周二表示，FINMA不太可能因为本月媒体披露的一些外泄信息而对汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)的瑞士私人银行部门展开进一步调查。
媒体揭露汇控一些富豪客户的逃税细节，已促使日内瓦的检察官和英国当局展开调查，美国当局也可能进行调查。
FINMA曾经在2010-2011年指出汇控的内部控制松散，而且违反了防洗钱指南，但FINMA表示，对于汇控后来采取的一些补救措施感到满意。
“理论上，我无法排除有些情况可能出现并促使FINMA再度对其进行调查。但我预计不会发生这种情形，”FINMA的David Wyss在一个记者会上表示。
Wyss表示，对金融市场的监管必须着眼于当前的问题，而媒体上发表的外泄汇控信息都是关于2006-2007年的事情，距离现在很遥远了。
但FINMA仍可能面临要求采取行动的政治压力。瑞士议会的一个委员会已采取不同寻常的做法，称准备就汇控案件对FINMA进行质询。(完)
(编译 张涛；审校 张明钧)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)