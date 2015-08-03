汇丰上半年获利增加10% 受亚洲业务的强劲表现带动

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透香港8月3日 - 汇丰控股(HSBA.L)公布，2015年上半年利润增加10%，受香港业务的强劲表现带动。该行正考虑是否将总部从伦敦迁至香港。
该行还宣布，将旗下巴西业务作价176亿雷亚尔(52亿美元)售予该国第二大私营银行Banco Bradesco SA (BBDC4.SA)。汇丰正寻求削减经营不善的业务。
该欧洲最大银行周一公布，2015年上半年列账基准除税前利润为136亿美元，2014年同期为123亿美元。该行调查的分析师平均预估值为125亿美元。
汇丰股价在香港市场早盘基本持平，恒生指数.HSI下跌1%。(完)
(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。