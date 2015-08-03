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国际财经 | 2015年 8月 3日 星期一 13:37 BJT

汇丰上半年获利增加10% 受亚洲业务的强劲表现带动

路透香港8月3日 - 汇丰控股(HSBA.L)公布，2015年上半年利润增加10%，受香港业务的强劲表现带动。该行正考虑是否将总部从伦敦迁至香港。

该行还宣布，将旗下巴西业务作价176亿雷亚尔(52亿美元)售予该国第二大私营银行Banco Bradesco SA (BBDC4.SA)。汇丰正寻求削减经营不善的业务。

该欧洲最大银行周一公布，2015年上半年列账基准除税前利润为136亿美元，2014年同期为123亿美元。该行调查的分析师平均预估值为125亿美元。

汇丰股价在香港市场早盘基本持平，恒生指数.HSI下跌1%。(完)

(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)

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