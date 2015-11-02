汇丰第三季获利超预期 得益于监管成本下降

路透香港11月2日 - 汇丰控股(HSBA.L)公布第三季税前获利增长32%，优于预期，归因于与监管机构和解及罚款费用下降，该银行在合规方面的大举支出开始显现成效。

汇丰控股称，第三季来监管成本同比下降14亿美元，表明该行在业务行为改革方面取得了进展。在此期间，英国政府对银行业的态度正极力从金融危机时的立场向宽松立场转变。

汇丰近几期的季报都受到了监管调查拨备的影响，其中就包括对汇丰和其它几家银行在全球范围内操纵外汇市场、以及帮助瑞士客户逃税的指控。

汇丰周一在递交给香港联交所的文件中公布，今年前九个月在监管计划和合规方面的总支出增至22亿美元，比上年同期高33%。

该行宣布，第三季税前获利为61亿美元，高于上年同期的46亿美元，亦远超过分析师平均预估的52亿美元。

基础营收同比下降4%至151亿美元，受各地股市大跌及亚洲经济增长放缓打击。

“汇丰的管理层在试图纠正内部问题上已做得很好，但上述业绩表明，如果全球经济不利，没有哪家银行能够改善营收，”Mizuho Securities Asia的分析师Jim Antos说。

**10项目标所取得的进展**

这份最新财报给投资者提供了首个检查该行目标所取得的进展的机会。汇丰管理层在6月制定了10项目标，其中包括将风险加权资产削减25%、出售土耳其及巴西业务、以及削减45-50亿美元成本。

汇丰表示，在削减资产方面已完成了近30%，并较今年第二季度节省了4亿美元的总成本。

在10大目标中，投资者最为关注的或许是，该行是否将总部迁出英国的战略性评估，香港最有可能成为迁入地。

汇丰表示，已在这方面取得进展，但做出决定的时间将推迟到原定截止时间年底之后了。这与行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)在10月的表态一致。

汇丰股价在业绩发布后几无变动。(完)