焦点：汇丰控股上半年获利锐减12% 警告严苛监管恐打消员工冒险意愿

行人经过汇丰控股在香港的分支机构门前。 REUTERS/Bobby Yip

路透伦敦8月4日 - 欧洲最大的银行--汇丰控股(HSBA.L)公布上半年获利锐减12%，同时警告称，监管机构大力打击违规行为，令其员工不愿承担合理的业务风险。

汇丰控股主席范智廉(Douglas Flint)呼吁监管机构澄清对银行员工的要求，因最近对违规行为的制裁，让员工担心受到惩罚，其中包括美国对法国巴黎银行(BNPP.PA)的90亿美元罚金。

“员工明显非常关注为做错事所受的惩罚，而且他们头脑中的避险念头正在加强，这种担心正在蔓延，”范智廉周一对记者表示，“我们得避免出现风险零容忍的状态。”

范智廉称，规则过于严苛可能不利商业银行等领域放贷，因为这类产品可能复杂。业内消息人士警告监管机构整治行动带来的意外影响，其中包括对贫穷国家的个人或企业放贷有可能减少。

自从法国巴黎银行因违反美国制裁法令而受罚以来，国际性银行都对遵守新法规高度警觉，包括美国与欧盟最近禁止部分俄罗斯国有银行进入西方资本市场。

汇丰2012年因其墨西哥分支违反美国关于洗钱的制裁法令而被罚款19亿美元，后来就退出了相关业务和巴拿马等国家，以避免再发生问题。

汇丰表示，由于政治人物和监管机构要求银行业加强合规管理与改善相关标准，全部业务每年在合规管理上面的支出比2011年增加了大约8亿美元。汇丰的业务遍及74个国家和地区。

目前正在进行的一些调查，使得汇丰及同业仍然面临可能遭受更多罚款和法律成本的风险。其中包括全球正在调查汇市操纵案。汇丰表示，汇率操纵调查导致的任何罚款或惩罚，可能都非常严重。

根据英国的新法规，汇丰也必须把旗下的英国零售业务与风险较高的投行业务分开。汇丰周一警告称，为此可能发生可观的一次性成本。

汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)表示，拆分将导致每年数以亿计英镑的成本。

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**巨大挑战**

关停业务导致的营收损失以及投行业务放缓，拖累汇丰控股截至6月的六个月税前获利下降12%至123亿美元，略低于公司调查的15名分析师平均预估的125亿美元。

营收下滑9%至312亿美元，部分归因于一些业务被出售。

拉美地区贡献的获利减少五分之一，至3.74亿美元，投行业务部门获利下降12%至50亿美元，主要因为外汇交易营收下降。

如何弥补营收损失是汇丰面临的最重大挑战之一。欧智华表示，主要市场的利率开始上升后的六个月左右，该行营收应能强劲反弹。汇丰预计英国利率今年第四季开始上升，美国在2015年上半年升高。

分析师称，汇丰较竞争对手将更受益于升息，因为该银行存款基础庞大，资产流动性强，而且风险偏好相对保守。

如果大举升息，将为汇丰带来数十亿美元营收，汇丰估计若各种利率均上调25个基点，将使该行每年收入增加近10亿美元。

这一改善的前景帮助汇丰股价在1400GMT时涨1.2%，超过了同业0.6%的升幅。汇丰股价周一收高0.9%。

券商Numis分析师Mike Trippitt称，“...欧智华暗示他认为今年利率将有调整，明年上半年美国将升息，...这是影响股价波动的一个原因。”

欧智华正努力使股东权益报酬率(ROE)达到他目标的12%至15%。今年上半年为10.7%，低于上年同期的12%。

但他称，汇丰收入质量更高，而且该行的核心资本率从去年底的10.8%，6月底时升至11.2%，远高于监管机构最低要求的7%水平。(完)

(编译 白云/张涛/王兴亚/于春红; 审校 张荻/张若琪/孙茉莉/杜明霞)

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