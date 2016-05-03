汇丰控股第一季获利同比下滑14%至61亿美元 但好于预期

路透香港5月3日 - 欧洲最大银行--汇丰控股(HSBA.L) (0005.HK)公布第一季获利下滑14%，降幅小于预期，因商业银行业务营收的飙升，部分抵消了今年年初全球市场低迷环境下交易业务的疲弱表现。

该行在一份声明中称，第一季获利情况还得益于其债务信用利差的利好走势，及其营运费用的同比下降。

汇丰周二公布，今年头三个月税前获利61亿美元，低于上年同期的71亿美元，但高于公司所调查分析师平均预期的43亿美元。

基本营收同比下降4%至139亿美元，因市场部门收入下滑12%。但第一季商行业务营收增长2%，受英国贷款持续增长提振。

业绩发布后，汇丰H股在午后时段扳回跌幅，截至0554GMT涨0.3%，稍早前一度下滑1.4%。

“市场的不确定性导致1、2月份行情出现极大波动，影响到我们从市场和财富管理业务中获得收入的能力，”汇丰行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)在公告中称。

“然而，我们多元化的全能银行业务模式，帮助我们通过其他业务的增长来抵消了这种影响，”他还表示，汇丰有信心在2017年底前实现成本目标。

欧智华一直面临着使汇丰恢复强劲增长的挑战，此前汇丰公布2015年年度税前利润基本持平。

汇丰第一季普通股一级资本充足率达到11.9%，投资者的注意力正从担心资本问题，转移到该行能否通过实施在中国扩张的策略来改善营收。(完)