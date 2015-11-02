汇丰称将与前海金控成立合资证券公司并持有多数股权

路透香港11月2日 - 汇丰控股(HSBA.L)周一表示，已经与深圳市前海金融控股有限公司签署协议，成立一家持有多数股权的合资证券公司。此举意在利用对港资银行的更优惠措施，从而较其他外资银行在此类合资公司中能持有更高的股权。

汇丰在向媒体发布的消息中称，该公司最高可能持有合资公司51%的股权。而其他外资银行在合资证券公司中的最高持股比例为49%。

汇丰称，上述合资公司还有待监管部门的审核，有可能在中国从事全方位的投资银行和证券业务。(完)