汇丰将付1000万美元和解美国政府的房产止赎收费指控

路透纽约7月1日 - 汇丰控股(HSBA.L)同意支付1,000万美元，以就美国政府的指控达成和解。美国政府指控汇丰在住房止赎过程中收取过高费用，欺骗纳税人。

周二宣布的这份民事和解，是纽约南区曼哈顿检察官Preet Bharara调查抵押贷款服务商是否对联邦支持住房贷款止赎收取过高费用以来，达成的首份和解。

据和解协议，汇丰承认未就2009年和2010年对外部律师和其他服务提供商收取的止赎费进行适当监督，并承担责任。

协议称，汇丰将向联邦住宅管理局(FHA)和房利美FNMA.OB返还过高收费。

Bharara说，汇控监督力度不足，导致FHA和房利美损失数以百万计美元。

“他们的管控不足表明严重失职，且对客户、FHA和房利美甚至纳税人提供的服务非常糟糕，”联邦住房金融局代理监察长Michael Stephens在一份声明中称。

汇控发言人Rob Sherman表示，该银行很高兴达成和解。“自2010年以来，我们已经采取措施加强对负责止赎业务的律所进行监督，甚至在收到这个通告之前就实施了强有力的律所管理和监督措施，”他说。

还有其他公司也因向FHA、房利美和房贷美收取止赎费用相关问题收到了Bharara办公室的传讯。

据监管文件，这些公司包括西班牙桑坦德银行(SAN.MC)、美国大都会人寿保险公司(MET.N)、PHH(PHH.N)、 PNC Financial Services Group(PNC.N)和苏格兰皇家银行(RBS.L)旗下的Citizens Financial部门。周二上述公司未回复置评要求。(完)

(编译 李爽 审校 张明钧/王兴亚)

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