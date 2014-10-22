欧洲金融：汇丰董事长炮轰金融业限薪方案，称之为倒退

范智廉表示，这将难以吸引到人。

“你想招聘科技人士加入银行业防范网络风险，但奖金在七年后发放...这个谈话很简单，因为他们根本就不会考虑，”他说。

英国上议院欧盟经济和金融事务委员会向范智廉询问了监管方面的问题。他说英国的规定迫使银行将国内零售银行业务分离出来，即所谓的“隔离(ringfencing)”,对于汇丰而言实施的成本很高。

“实施的成本要10亿或20亿英镑...这个数目很大，”他说。

范智廉说欧洲监管制度最令人不安的部分，是试图向海外施加监管。

“让我感到失望的是，对于总部设在欧洲的银行，在全球的薪酬都要受欧洲监管，而在拉美和亚洲子公司的作法不一定必然要和欧洲的法律有关联。”他说。

汇丰银行在全球74个国家都有业务，该行曾表示,这种规定使其在海外与美国和亚洲的对手竞争时处于劣势。(完)