焦点：汇控年度税前获利下降17% 下调ROE目标

图为伦敦金丝雀码头金融区汇丰控股总部毗邻的一座大楼上反射的汇控标识。 REUTERS/Peter Nicholls

路透伦敦2月23日 - 汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)周一公布年度税前获利下降17%，并下调了获利目标。该行同时表示，关于旗下瑞士分支帮助客户逃税的指控令其蒙羞。

这家欧洲最大银行公布的业绩，反映出以前不当行为造成的成本，以及为了避免再度发生丑闻所投入的成本。汇控表示，瑞士分支严重破坏了其形象。该分支上周遭到瑞士官员的突击检查，现在亦成为英国调查对象。

“我们中的许多人，包括我自己在内，认为这个私人银行部门以前的做法给汇丰控股带来了耻辱，使其声誉受损。我认为耻辱是一个恰当的字眼，”汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)对记者表示。

欧智华本人周日亦被卷入这起丑闻的漩涡。英国卫报称，他通过一家巴拿马公司在汇控的瑞士私人银行存入了数以百万计的英镑。

汇丰证实欧智华确有瑞士银行账户，虽然没有暗示他违反任何规定，但披露讯息的时点相当敏感。汇丰控股主席范智廉(Douglas Flint)将于周三接受英国国会议员的问询，回答汇丰帮助客户逃税指控的各种问题。

欧智华是欧洲银行业中年薪最高的高管之一，去年收入达到760万英镑(约合1,170万美元)，低于2013年的800万英镑的收入，因他的奖金下调以反映该行未能根绝不当行为。

在扣除37亿美元用于拨备、罚金和因包括企图操纵汇市一些不当行为产生的和解金后，汇丰2014年税前获利187亿美元，低于上年的226亿美元，亦逊于分析师平均预期的210亿美元。

由于美国司法部的外汇调查尚未最终定案，汇丰又额外提拨5.5亿美元以因应未来有关外汇调查的罚金，并警告称对美国客户出售债务保障产品的相关补偿可能达5亿美元。

汇丰股价下挫近6%，为2011年11月以来最大日内跌幅，来到近两年半低点。汇丰股价周一收盘重挫4.63%至5.772英镑。

“近期媒体猛烈批判汇丰可能存在不当作为问题，这些看不见的表现才应该是投资者最大的担忧，这比营收、成本及减计等问题都要来得严重，”Investec分析师Ian Gordon说道，他给汇丰的评级为“持有”。

**股东权益报酬率(ROE)**

欧智华2011年被任命为行政总裁，上台以来出售或关闭了77项业务，砍掉了超过5万个职位，以精简汇控繁杂的业务和提升获利。在金融危机过后，监管机构提高了银行的资本要求，增大了大型银行的盈利难度。

欧智华表示，这项工作远未完成，但他反对监管者及投资者关于分拆汇控或摩根大通(JPM.N)之类的大银行的呼声。

“我们仍在精简公司的过程中...我不排除可能处置更多业务的可能性。”

“但我并不认为该企业太大而难以管理。你可以从营收方面看到其合理性，即使经营(一家大银行的)成本显然会上升，”他说。

自危机爆发前以来，汇控把手上持有的用于吸收潜在损失的资本增加了60%以上。欧智华表示，该行打算把核心资本比率从目前的10.9%提高到12-13%，以便有足够的储备来满足监管者的要求。

汇控把未来3-5年的股东权益报酬率(ROE)下调到10%以上，2011年定下的最初目标是12-15%。而在2014年，这个衡量盈利性的指标从2013年的9.2%降到了7.3%。

欧智华表示，需要改善在拉美、土耳其和美国，以及商业与投资银行领域的盈利能力。

在金融危机以前，大型银行的股东权益报酬率通常超过10%。

汇控的集团营收保持稳定，旗下商业银行部门的获利创出纪录最高水平，但由于营收下降和成本增加，包括投资银行在内的全球银行与市场部门获利下降38%。

2014年基本营业费用为379亿美元，比2013年增加6.1%。这表明，面对更加严格的监管以及需要增加合规员工，欧智华在降低成本方面遇到困难。这些成本继续影响回报。

汇控支付或拨备了34亿美元，用于汇率操纵案罚款，以及因“误售”保险产品而赔偿英国客户等事宜。(完)

(编译 张涛/孙茉莉；审校 龚芳/张明钧/许娜)

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