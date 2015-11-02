汇丰第三季税前获利大增32%超预估 因监管成本下降

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透香港11月2日 - 汇丰(HSBA.L)公布第三季税前获利增长32%，优于预期，归因于与监管机构和解及罚款费用下降，该银行在合规方面的大举支出开始显现成效。
这份财报让投资者开始有机会检视汇丰管理层在6月制定的10大目标的进展情况，其中包括把风险加权资产降低25%，剥离土耳其和巴西业务、削减45-50亿美元成本。
汇丰称，今年前九个月，监管计划和合规方面的整体支出升至22亿美元，比上年同期增加33%。
汇丰表示，这些努力开始显现效果，罚金、和解以及英国消费者赔偿成本较去年第三季下降14亿美元。
汇丰周一在香港证交所一份文件中称，该银行第三季税前利润为61亿美元，高于上年同期的46亿美元，亦远超过分析师平均预估的52亿美元。
该行公布，经调整后营收同比下降4%至151亿美元，归因于亚洲股市大跌。(完)
(编译 李爽 审校 王丽鑫)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。