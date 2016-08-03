汇丰控股上半年获利下降29% 受英国和香港经济放缓打击

路透香港/伦敦8月3日 - 欧洲最大银行--汇丰控股(HSBA.L)周三表示，其上半年核心获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击。

汇丰控股在一份公告中称，公司截至6月的六个月税前获利下降至97亿美元，低于上年同期的136亿美元，也略低于汤森路透调查分析师预估的100亿美元。该公司还宣布计划在下半年回购至多25亿美元股票。

汇丰控股公布，上半年获利下降是因为欧洲银行业疑虑，处于纪录低点的利率和监管成本上升导致欧洲银行业获利和收益恶化。

对于汇丰控股来说，英国公投退出欧盟可能带来的影响，以及中国增长放缓对香港的波及效应也令其前景不明朗。2015年来自英国和香港两个市场的营收占到该银行总营收的一半。

“英国公投结果揭晓后...有一段面临波动性和不确定性的时期，这种情况可能会持续一些时日，”汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)在声明中称。

“我们正在积极关注旗下投资组合以迅速分辨出存在压力的地方，但现在确定哪些部分可能受影响以及受影响的程度还为时过早，”欧智华称。

继上月成功剥离巴西子公司后，汇丰宣布了股票回购计划。

汇丰称，其核心资本比率升至12.1%，去年12月底时为11.9%。该行表示，出售巴西业务料使该比率在第三季进一步提高0.7个百分点。(完)